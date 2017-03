Italiaanse trein ontspoord in Zwitserland; zeker drie gewonden

De trein reed van Milan in Italië naar de Zwitserse stad Bazel. Rond twee uur vanmiddag ontspoorde het voertuig, toen het wegreed uit het treinstation in Luzern. De vierde wagon viel om en een stroomkabel werd kapot getrokken. Er zaten 160 passagiers in de trein.



Oorzaak onbekend

De lokale politie zegt dat de passagiers geëvacueerd zijn. Dat bleek niet eenvoudig, omdat er een elektriciteitsmast op de trein was gevallen. Die moest eerst worden weggehaald.



Drie mensen zijn behandeld voor hun verwondingen. De rest van de dag rijden er geen treinen van en naar het station. De oorzaak van de ontsporing is vooralsnog niet bekend.