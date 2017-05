Italië herdenkt rechter Falcone, pionier in strijd tegen de maffia

Italië herdenkt de dood van de legendarische onderzoeksrechter Giovanni Falcone, die 25 jaar geleden omkwam bij een bomaanslag op Sicilië. Falcone was een pionier in de strijd tegen de maffia.

,,De maffia is niet onverslaanbaar, maar is wel een dodelijk serieus fenomeen.” De Italiaanse president Sergio Mattarella haalde vanochtend in Rome woorden aan van de legendarische onderzoeksrechter Giovanni Falcone, die op 23 mei 1992 na een grote bomexplosie uit het leven werd gerukt. In heel Italië staat men stil bij de dood van de onderzoeksrechter.

Follow the money. Terwijl de Nederlandse politie zich tegenwoordig steeds meer specialiseert in financieel recherchewerk, begreep Falcone al in de jaren 80 dat je de maffia zo het beste kon aanpakken. Dat inzicht had hij verkregen bij een eerdere baan bij de faillissementsrechtbank in Palermo.

Tafeltennis

In de Siciliaanse hoofdstad groeide Falcone op tussen de maffia. Zijn jeugdvriend Tomasso Spadaro, met wie hij eindeloos tafeltenniste, zou later uitgroeien tot een belangrijk maffialid. Falcone koos het andere uiterste. Samen met zijn buurtgenoot Paolo Borsellino studeerde hij rechten en ging werken voor het Openbaar Ministerie.

Na het onderzoeken van talloze faillissementen kreeg Falcone in 1980 zijn eerste maffiaonderzoek, naar de Gambino-clan. Daar kwam zijn financiële expertise van pas. Door alle bankgegevens op te vragen en hulp te vragen van collega’s in andere landen, lukte het hem een internationaal heroïnenetwerk op te rollen.

Maxi-proces

Samen met zijn jeugdvriend Borsellino kwam Falcone in 1982 terecht in een speciale antimaffiawerkgroep. Ze werkten toe naar het zogeheten Maxi-proces in 1987, waarin maar liefst 360 maffiosi met succes werden veroordeeld. Ze hadden de Siciliaanse maffia, de Cosa Nostra, een enorme klap toegebracht. Zowel Falcone als Borsellino konden niet meer zonder beveiliging over straat.

In 1992 kreeg de maffia hem alsnog te pakken. Superboss Salvatore 'Toto' Riina had een bom van meer dan 500 kilo onder het wegdek laten plaatsen. Toen Falcone in zijn witte Fiat werd opgeblazen, registreerden geologen een kleine aardbeving. Naar verluidt gaf Riina een feest met champagne na het geslaagde spierballenvertoon.

Nog geen twee maanden later kwam ook zijn collega Borsellino door een bom om het leven. Het vliegveld op Palermo draagt tegenwoordig hun beider naam.

Opgelaaid

Opmerkelijk is dat vlak voor de herdenking het maffiageweld op Sicilië weer is opgelaaid. Maffiabaas Giuseppe Dainotti werd gisteren van zijn fiets geschoten. Het lijkt alsof de maffia wil zeggen: verslagen zijn we nog lang niet.