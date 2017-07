Italië onderzoekt oliesmokkel IS met 'spookschepen' maffia

De Italiaanse maffia helpt terreurbeweging IS bij de smokkel van 'vuile' olie uit Syrië, Irak en Libië. Die wordt stiekem overgeladen op de Middellandse Zee en via onder andere Malta en Sicilië naar raffinaderijen in Italië vervoerd en voor het driedubbele van de prijs verkocht. Dat vermoedt de financiële opsporingsdienst van de Italiaanse politie althans.

De Guardia di Finanza en het openbaar ministerie op Sicilië zijn bezig met een grootschalig onderzoek naar de maffiabetrokkenheid bij de handel in 'vuile' olie. Dat is ruwe olie die onrechtmatig wordt gewonnen, verwerkt en gemengd met benzineproducten. In dat strafrechtelijk onderzoek hebben de financiële politiedienst en justitie Italiaanse en Maltese (beurs)makelaars geïdentificeerd die nog niet zo lang bestaan maar desondanks een miljoenenomzet draaien. Dit dankzij het organiseren van het transport en de verkoop van vuile olie uit Libië en Arabische landen, vooral Syrië en Irak, zo meldt de Italiaanse krant La Repubblica.

Deze zogenoemde brokers regelen alles: van valse (in- en uitvoer)documenten tot het huren van tankers. De tussenpersonen zouden samenwerken met de Italiaanse maffia en in sommige gevallen zelfs zijn opgericht door de criminele organisaties. Hun 'interesse' voor het zwarte goud bleek volgens de krant al eerder uit strafrechtelijke onderzoeken in Puglia, in de 'hak' van de Italiaanse laars, en in Venetië. Via nepbedrijven in binnen- en buitenland werd illegale benzine (afkomstig van de vuile olie) rechtstreeks aan pompexploitanten verkocht tegen gereduceerde prijzen. Na de levering en betaling werden de makelaarsbedrijfjes opgedoekt.

Ondetecteerbaar

Een van de vermoedelijke smokkelroutes die de Guardia di Finanza en Siciliaanse justitie nu onderzoeken, loopt via Malta. Schepen met vuile olie uit Libië zouden naar een gebied zo'n zestig zeemijl ten zuiden van de dwergstaat in de Middellandse Zee varen om daar de AIS-transponder (Automatisch Identificatie Systeem) uit te zetten. Daardoor wordt de positie, koers en snelheid van de schepen niet meer doorgegeven waardoor ze ondetecteerbaar zijn op satellietbeelden. In het gebied, dat zo een soort Bermudadriehoek wordt waar schepen 'verdwijnen', wordt de olie dan overgeladen in Russische en Turkse olietankers die onderweg zijn naar havens op Sicilië, in Noord-Italië en Zuid-Frankrijk (Marseille). Die tankers zijn niet verdacht omdat ze niet afwijken van hun route en de schepen uit Libië zetten hun AIS-zenders pas weer aan als ze terug zijn in de Libische territoriale wateren.

Een andere smokkelroute loopt, of zou hebben gelopen via Turkije. Jihadistische groeperingen vervoeren de vuile olie met tankwagens vanuit Syrië en Irak naar de Turkse grens. Makelaars en handelaars kopen de lading, voorzien haar van valse documenten en laten het zwarte goud verschepen naar raffinaderijen in Italië. Dit zou volgens de krant mede verklaren waarom het Russische ministerie van Defensie eind 2015 beweerde over bewijzen te beschikken dat Bilal Erdogan, zoon van de huidige Turkse president, profiteert van de oliesmokkel. Bilal is via zijn eigen bedrijf eigenaar van verschillende olietankers en bezit ook scheepvaartondernemingen. Hij ontkent olie van IS verscheept te hebben. Volgens hem had zijn bedrijf een contract voor de bouw van tankers voor een Russische cliënt maar hebben ze deze tankers zelf niet in gebruik genomen. Volgens de presidentszoon profiteert de Syrische president Assad van de oliewinsten van IS.

Een miljoen per dag