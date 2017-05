Ivanka Trump: 'Ik ben geen supervrouw'

Het boek behandelt haar leven tot het moment dat haar vader het Witte Huis betrad als president. Zoveel petten had zakenvrouw, campagnestrateeg, echtgenoot en moeder Ivanka Trump op tijdens de verkiezingscampagne dat ze zichzelf in een ‘overlevingsmodus’ moest zetten. Er was bijvoorbeeld geen tijd meer voor massages en meditatie.

‘Tijdens extreem intensieve tijden, zoals tijdens de campagne, zette ik mezelf in een overlevingsmodus; ik werkte en was bij mijn gezin. I deed niet veel anders. Ik gunde mezelf geen massage of tijd voor persoonlijke verzorging. Ik wilde dat ik eerder wakker was geworden voor een meditatie van 20 minuten en ik wilde tijd inhalen met vrienden die ik al drie maanden niet had gezien. Maar er zat niet genoeg tijd in een dag’, schrijft Ivanka.

Sleutelrol

Het blad Newsweek noemde haar sleutelrol in de campagne eerder opmerkelijk. Samen met haar man Jared Kushner runde Ivanka goeddeels de show, terwijl de zaken en het gekoesterde gezinsleven gewoon doorliepen. Alsof het allemaal geen moeite kostte en de miljardairsdochter niet werd omgeven door een legertje assistenten. Een voorpublicatie uit haar boek waarin ze zich neerzet gewone werkende vrouwen wil inspireren, leidde meteen tot veel reacties, de meeste niet erg positief.

Rond het boek verschijnen in de Amerikaanse media inmiddels ook verhalen over hoe Ivanka Trump functioneerde als directeur van haar bedrijven. Verschillende ex-werknemers zeiden ontslag te hebben genomen vanwege de autoritaire manier waarop Ivanka met haar personeel zou omgegaan.

Dempend

Ex-model Ivanka Trump is in het dagelijks leven een en al activiteit. Ze kan alles, van haar bedrijven runnen tot in China tot aan het adviseren van haar vader over het besturen van 's werelds supermacht nummer één. Ivanka zou een dempend effect hebben op haar soms licht ontvlambare vader. En ondertussen is tijd voor haar gezin haar heilig. In haar boek schrijft ze dat ze aanvankelijk wel voorzichtig was met het delen van foto’s van haar kinderen in de sociale media omdat dat haar geloofwaardigheid als zakenvrouw zou kunnen schaden. Om te laten zien dat ze geen supervrouw is maar ook ‘gewoon’ een huisvrouw is, zette ze een foto van zichzelf online waarin ze graafwerk doet in haar tuin. ‘..mijn haar is een slordige paardenstaart, vuil op mijn wang. Ik ben altijd voorzichtig geweest te beweren dat het allemaal gemakkelijk is, want dat is het niet’.

Kleuterschool

Na een eerste boek in 2009 ‘Trump Card: Playing to Win in Work and Life’ is dit het tweede boek dat de miljardairsdochter wijdt aan het managen van haar activiteiten. Ze staat erop haar kinderen Arabella (5), Joseph (3) en Theodore (1) regelmatig zelf naar de kleuterschool te brengen. Ze blijft uit principe niet langer dan tot half zes op kantoor te zitten en ontspanning in de weekenden is heilig. Net als voor haar vader overigens die in 100 dagen al meer tijd op de golfbaan heeft verbracht dan president Obama in een jaar.

Volledig scherm Ivaka Trump, topadviseur van de Amerikaanse president © AP