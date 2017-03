Ivanka Trump officieel aangesteld als werknemer Witte Huis

Ivanka Trump zei woensdag in een verklaring dat ze begrepen heeft dat er zorgen waren over haar persoonlijke, adviserende rol. Daarom is ze nu officieel aangesteld als werknemer, al is dat onbetaald. Haar functieomschrijving luidt 'assistent van de president'. Het Witte Huis laat weten opgetogen te zijn met het besluit van Trumps dochter om 'deze stap te nemen in haar ongeëvenaarde rol als 'first daughter' en ter ondersteuning van de president'.



Eerder werd al bekend dat Ivanka Trump een kantoor kreeg in de West Wing, de presidentiële kantoorvleugel van het Witte Huis. Ze was ook al nagetrokken door de veiligheidsdiensten zodat ze toegang zou krijgen. Nieuws daarover leidde er vorige week toe dat advocaten en toezichthouders een bezorgde brief aan het Witte Huis schreven. Een onduidelijke rol voor Ivanka Trump zou volgens de briefschrijvers problemen opleveren voor transparantie en mogelijk conflicterende belangen.