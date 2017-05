Jacht geopend op 'criminele' makers van Wannacry

Bitcoin

Het opsporen van de daders is volgens experts geen sinecure. Het reeds betaalde losgeld, enkele tienduizenden euro's, is via bitcoin afgehandeld en daarmee zo goed als ontraceerbaar. Ook de voornaamste servers die zijn gebruikt bij de verspreiding van Wannacry zijn moeilijk op te sporen omdat het internetverkeer via het geanonimiseerde Tor-netwerk is geloodst.

Het is inmiddels wel duidelijk dat de daders handig gebruik hebben gemaakt van een lek in Windows dat door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA is blootgelegd. Windowsmaker Microsoft heeft het gat inmiddels gedicht, maar is boos op de NSA omdat de dienst te lang zou hebben gezwegen over de zwakke plek in Windows. Kwaadwillenden hebben gebruik kunnen maken van het lek omdat de informatie die de NSA had onlangs via de klokkenluiderssite WikiLeaks is verspreid. De NSA had software ontwikkeld waarmee het lek kon worden uitgebuit. Die software is nu misbruikt door de verspreiders van de malware.