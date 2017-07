Japan en Zuid-Korea voelen dreiging na nieuwe raketlancering Noord-Korea

82 Britse flats hebben brand­ge­vaar­lij­ke gevelplaten

19:57 Ten minste 82 Britse torenflats zijn bekleed met gevelplaten die niet voldoen aan de regels voor brandveiligheid. Dat blijkt uit onderzoek dat is ingesteld naar aanleiding van de brand die vorige maand in Londen Grenfell Tower in de as legde. Zeker 81 bewoners kwamen daarbij om het leven.