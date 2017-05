Japan stuurt grootste oorlogsbodem om Amerikanen te beschermen

Vermiste Mexicaanse vrouw dood gevonden op strand Bonaire

13:01 Het lichaam van de vermiste Ariana de Morales de Florencia (23) is afgelopen weekend op Bonaire begraven op het strand teruggevonden. De vrouw, bemanningslid van cruiseschip Navigator of the Seas, werd sinds 20 april vermist. De politie heeft inmiddels een arrestatie verricht en meerdere huiszoekingen gedaan.