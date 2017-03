Japans oudste pornoster (80) stopt ermee: Geen leuke mannen meer

Een vrouw op bejaarde leeftijd, werkzaam in de seksindustrie: het is geen gek gezicht in Japan. In het Aziatische land, waar met zo’n 34 miljoen mensen een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar, vormt ‘geronto-porn’ een groot onderdeel van de porno-industrie. Het is goed voor ongeveer een kwart van de totale omzet van 20 miljard euro per jaar.



En in die miljardenindustrie was het Tezuka vooral om de lol in het acteren en de seks te doen. ,,Het ging me nooit om het geld." Drie jaar geleden verkondigde ze nog zeker nog 10 jaar door te willen gaan met haar baan.