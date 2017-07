Japanse minister van Defensie dient ontslag in na schandalen

Het vertrek van Inada valt samen met de publicatie van een rapport waarin was onderzocht of het ministerie van Defensie had geprobeerd berichten over de verslechterde veiligheidssituatie in Zuid-Soedan achter te houden. Japanse militairen waren daar onderdeel van een door de VS-geleide vredesoperatie. Volgens critici was de inzet van troepen in zo'n gevaarlijke omgeving in strijd met de pacifistische grondbeginselen van Japan.