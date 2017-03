Jax (5) wil zelfde kapsel als vriend: 'Dan kan de juf ons niet uit elkaar houden'

Bewijs

Mama Lydia Rosebush was zo aangedaan door de gedachtegang van haar zoon, dat ze het verhaal deelde op Facebook. ,,Als dit geen bewijs is van het feit dat vooroordelen en haat aangeleerd zijn, dan weet ik het ook niet meer", schrijft ze. ,,Het enige verschil dat Jax ziet tussen hem en zijn zwarte vriendje, is hun haarstijl."



Het bericht werd in minder dan een week tijd al 73.000 keer geliket, 42.500 keer gedeeld en er werd bijna 4.000 keer gereageerd. ,,Hartverwarmend", klinkt het. En: ,,Kon iedereen de wereld maar zien zoals deze jongen", ,,Hopelijk blijven die twee vrienden voor het leven, ze zien er zo gelukkig uit" en ,,Voor mij zijn ze écht een tweeling".



Schattig

,,Ongelofelijk", aldus Lydia. ,,Ik heb dit gewoon gedeeld omdat mijn kindje schattig en grappig is. En omdat ik het grappig vond dat hij niet eens opmerkt dat ze een verschillende huidskleur hebben. Als hij Reddy omschrijft, vermeldt hij dat nooit. Ik vond het een mooie boodschap in een tijd die vaak geregeerd wordt door onverdraagzaamheid."