Jihadisten planden aanslag in Venetië

De Italiaanse politie heeft in Venetië vier personen opgepakt die mogelijk een bomaanslag beraamden op de beroemde Rialto-brug in die stad. Het gaat om drie volwassenen uit Kosovo en een minderjarige van wie de nationaliteit niet bekend is gemaakt.

Alle vier de mannen verbleven illegaal in Italië. De arrestanten zouden aanhangers zijn van de terreurgroep Islamitische Staat. Tegen nog drie andere Kosovaren loopt een onderzoek.

De politie hield de groep sinds vorig jaar in de gaten. Hun telefoons en appartementen werden afgeluisterd en hun boodschappenverkeer via internet gevolgd. Het beeld dat daaruit naar voren kwam was 'verontrustend en zorgwekkend', zei de hoofdofficier van justitie in Venetië, Adelchi D'Ippolito, vandaag.

Aanslag

De Rialto-brug over het Canal Grande is een grote toeristische trekpleister. Volgens D'Ippolito hadden de vier enthousiast gereageerd op de aanslag van 22 maart in Londen. Daar reed een man met een auto op een brug bij het parlement voetgangers omver en stak hij een politieman neer voordat hij zelf werd doodgeschoten.

,,Als je ziet hoeveel ongelovigen er rondlopen in Venetië, kunnen we rechtstreeks in de hemel komen door een bom te plaatsen op de Rialto-brug'', had een van de verdachten volgens D'Ippolito gezegd.