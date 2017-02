Joden en Arabieren protesteren tegen ontruiming bedoeïendorpen

Gewonde Lou­vre-aan­val­ler is klaar voor verhoor

4 februari De man die gisteren met een kapmes militairen aanviel bij het Louvre in Parijs is buiten levensgevaar en is fit genoeg om te worden ondervraagd. De Franse justitie liet vandaag weten dat de 29-jarige Egyptenaar formeel is vastgezet.