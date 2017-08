‘Joey en Derya hadden ruzie op dag van verdwijning’

Waar de ruzie precies over ging, weet landeigenaar Alim Gürsoy niet. ,,Derya vertelde mij dat Joey hier niet langer wilde zijn”, zegt hij. ,,Joey zou het vliegtuig terug naar Nederland nemen, zei Derya. Tegen mij praatte Derya Turks, Joey kon ik niet verstaan.”



De ruzie was in de ochtend van zaterdag 8 juli, de dag waarop Joey voor het laatst is gezien. Kort daarvoor kwam de landeigenaar de echtgenoot van Derya – Björn – tegen op het pad naar de kampeerplek. Gürsoy reed in zijn auto en gaf Björn een fles water. Die gooide Björn leeg over zijn lichaam, waarschijnlijk om af te koelen. De landeigenaar reed door naar de kampeerplek, waar Derya en Joey op dat moment waren.



Het krakkemikkige Mercedes-busje van de Haaksbergenaren was vastgelopen op een paar grote keien. De landeigenaar bood hulp aan om het busje los te trekken, maar Derya sloeg dat aanbod af. Vervolgens pakten Derya en Joey de flessen water aan die Gürsoy voor ze had meegenomen. Derya en Joey liepen richting de hoofdweg, een paar kilometer van de kampeerplaats.