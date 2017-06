Jonge vluchteling hangt honderden kilometers onder een bus

Straatvuil

De tiener van wie de leeftijd nog moet worden vastgesteld, is slechts gekleed in een hemdje zonder mouwen en een lange broek. Het hemdje ziet zwart van de uitlaatgassen en het straatvuil. Waar hij vandaan komt? Uit Marokko. Het lijkt erop dat hij vanuit Tanger, meer dan 230 kilometer ten zuiden van Sevilla, aan de overkant van de Middellandse Zee, zijn meegelift.

Kort daarna zegt de jongen in vloeiend Frans dat hij al vanaf Tetouan onder de bus hing, dus nog eens 45 kilometer extra. Onderzoek in het ziekenhuis wijst uit dat de jongen niets heeft overgehouden aan de lange tocht van Marokko naar Spanje.

Wanhoop

De vlucht van de Marokkaanse tiener is het jongste voorbeeld van uitzonderlijke pogingen van vluchtelingen om Europa te bereiken. Anderen stappen vol wanhoop in gammele bootjes die hen van de noordkust van Afrika naar Zuid-Europa moeten brengen. Duizenden verloren onderweg hun leven waardoor de Middellandse Zee een groot kerkhof is geworden.

Of ze rammen op volle vaart het hoge hek dat Marokko scheidt van de piepkleine Spaanse enclave Mellila. In de laatste auto die dat eerder deze maand presteerde, zaten zes mensen. De Marokkaanse chauffeur en vijf Afrikaanse vluchtelingen. Twee zaten verstopt in de kofferbak, twee in een compartiment onder de achterstoelen. De vijfde lag, in een helse houding, opgevouwen in het dashboard.