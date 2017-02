Jongen vindt ratelslang in wc en 23 ratelslangen onder huis

Het klinkt vreemd, maar het gebeurt volgens Hawkins regelmatig dat slangen niet opgemerkt worden. ,,Ratelslangen zijn geheimzinnig en kunnen erg cryptisch zijn. Ze zijn erg afhankelijk van hun camouflage, dat is hoe ze overleven.'' Juist door die camouflage worden ze vaak niet opgemerkt. Bovendien kruipen slangen in de winter graag bij elkaar. ,,Dat je ze niet ziet betekent niet dat ze er niet zijn'', aldus Hawkins.



De slang in de wc is via een opening in een buis naar binnen gekomen. Dat gat is nu voor de zekerheid dichtgemaakt.