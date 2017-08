Jongetje (3) geweigerd bij Elsa-feestje in Disneyland

Noah en zijn moeder wilden samen naar Parijs afreizen om daar een speciaal prinsessendag bij te wonen waarbij kinderen de hele dag als hun favoriete Disney-prinses mogen rondlopen. Een speciaal evenement waar de Hayley haar zoontje van tevoren voor moest opgeven. ,,Toen ik hem over deze dag vertelde, was hij superblij'', vertelt zijn moeder. ,,Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat loopt hij in de blauwe Elsa-jurk rond. Hij is helemaal weg van de film.''



Maar het Franse pretpark stak een stokje voor het feestje. Jongetjes zijn niet welkom op het speciale evenement. In de mail van Disneyland staat dat 'op dit moment is het niet mogelijk voor jongetjes om 'prinses voor een dag' te boeken. ,,Oneerlijk'', aldus Hayley. ,,Ik begrijp niet waarom het voor meisjes anders is dan voor jongetjes.''



In een open brief schrijft Noah's moeder aan Disney: ,,Leg me alstublieft uit wat er voor iets verschrikkelijks met hem gebeurt, als jullie zijn haren doen en hem een pruikje op zetten. Hij wil er alleen maar heel graag uitzien als Elsa. Ik ben echt ontzettend geschrokken.''