Journalist wisselt van e-mail met vrouwelijke collega: Het was een hel

Na dat incident besloten de collega's een experiment te doen. Twee weken lang wisselden ze van e-mail. En voor Schneider viel dat lelijk tegen, zo schrijft hij zelf. ,,Het was alsof ik in de hel was beland. Alles wat ik zei of voorstelde, werd in twijfel getrokken. Cliënten waar ik nooit last mee had gehad, waren opeens neerbuigend. Eentje vroeg zelfs of ik nog single was.''



Nicole had daarentegen de meest productieve week van haar carrière, want iedereen respecteerde haar zonder dat ze dat moest afdwingen. ,,Opeens snapte ik waarom ze over alles langer deed dan ik'', aldus Schneider. ,,Ik ontdekte dat ik helemaal niet beter was in mijn werk dan zij. Ik had gewoon een onzichtbaar voordeel. Ik vertelde het aan mijn baas, maar hij geloofde me niet. Ik zei hem dat het me niet kon schelen, maar dat ik nooit meer een opmerking zou maken over de werksnelheid van Nicole.''