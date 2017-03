Juncker en Tusk solidair met Nederland en Rotterdam

,,Het is een schande" wat de Turkse president Erdogan heeft geroepen over Nederlandse nazipraktijken. ,,Ik zou ook nooit accepteren wat er allemaal gezegd is", zei de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en oud-premier van Luxemburg vandaag in het Europese Parlement in Straatsburg.