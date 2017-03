Juridische oorlog over MH17 ontbrandt

Volgens Oekraïne heeft Rusland twee internationale conventies geschonden: over de financiering van terrorisme en over rassendiscriminatie. Kiev beschuldigt het Kremlin van de 'illegale annexatie' van de Krim, 'illegale wapenleveranties' aan de separatisten, en van terreur en discriminatie tegen Oekraïners en Tataren op de Krim.



Een veroordeling moet leiden tot de teruggave van de Krim en stopzetting van elke bemoeienis met de separatisten. De regering in Kiev vraagt tevens om financiële compensatie voor alle 'dodelijke gebeurtenissen', waaronder het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysia Airlines in 2014. Bij de ramp kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Volgens een internationaal onderzoek is het toestel in Oekraïne uit de lucht geschoten met een Russische Buk-raket. De installatie waarmee dat gebeurde kwam uit Rusland. Moskou noemt de conclusies 'vooringenomen en politiek gemotiveerd'. Het Kremlin zegt dat er nooit raketafweersystemen de grens met Oekraïne zijn gepasseerd.