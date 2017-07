Jury oordeelt over 'meest gehate man van Amerika'

Meest gehate man van AmerikaDe omstreden Amerikaanse ondernemer Martin Shkreli kent binnenkort zijn toekomst: de cel in of lekker arrogant doorgaan als eigentijdse Gordon Gekko. Een jury in New York delibereert vandaag over zijn lot.

Zelf omschrijft hij zich graag als ‘de meest begeerde vrijgezel van het land’, zijn landgenoten kennen hem vooral als ‘de meest gehate man van Amerika’. Een jury begint vandaag aan de beraadslagingen voor een oordeel over het omstreden zakengenie Martin Shkreli (34). Hij was die snelle ondernemer die een medicijn opkocht voor aidspatiënten en daags daarop de prijs ervan verhoogde van 13,50 dollar naar 750 dollar. Per pil.

Met die laatste stunt deed Shkreli overigens niets illegaals maar voor de meeste Amerikanen voelde het als stelen van een doodziek iemand die in een ziekenhuisbed ligt. Hijzelf zag dat anders. ,,Ik zorg voor maximale winst voor mijn investeerders. Niemand zal dat hardop zeggen, niemand is er trots op maar zo werkt het nu eenmaal." Ondanks smeekbedes en druk vanuit de publieke opinie de prijs van het medicijn te verlagen, deed hij het niet.

Oplichter of genie

Shkreli is een man van love to hate. Veel irritanter bestaat nauwelijks. Hij is de zoon van Albanese en Kroatische immigrantenouders. Groeide op in Brooklyn en ging zondags naar de katholieke kerk. Op school was hij geen succes maar als zakenman was Martin Shkreli des te beter. Maar steeds zat er een schaduwkantje aan zijn genie. Steeds was er gedoe of waren er rechtszaken als hij grof geld verdiende. De Engelse krant The Guardian noemde hem 'ofwel een oplichter die beleggers in hedgefondsen het geld uit de zakken heeft geklopt ofwel een geniale nerd die diezelfde beleggers alleen maar rijker heeft gemaakt'. Op zijn 19e verdiende deze jongeman al tonnen bij een New Yorks beleggingsfonds. Zijn vermogen in 2017 zou 70 miljoen dollar bedragen.

Haat

Een typisch Amerikaans succesverhaal maar het halve land haat hem om zijn kille hebberigheid. Die etaleerde hij ook toen het laatste album van de Wu-Tang Clan voor een paar miljoen opkocht en meteen spelletjes speelde met de fans om de plaat wel of niet te laten horen op internet. Shkreli deed dat tenslotte wel, maar ook toen was er al veel ruzie geweest. Hij heeft doorgaans schijt aan de wereld en al een lange lijst op zijn naam van slachtoffers van zijn provocaties en beledigingen die hij via de social media spuit. Hij is volgens sommigen een reïncarnatie van Gordon Gekko, de gewetenloze beurshandelaar uit de film Wallstreet: briljant, maar gewetenloos en onwaarschijnlijk arrogant.

Volledig scherm Michael Douglas als opperkapitalist Gordon Gekko.

Voor dat laatste riskeert hij nu echter een gevangenisstraf van 20 jaar. Die hangt hem boven het hoofd wegens bijna klassieke trucs van een financier die het allemaal kwam aanwaaien. Shkreli heeft gerommeld met zijn beleggingsfonds MSMB. Toen dat slecht liep, lokte hij toch investeerders door ze de prachtige vooruitzichten van een ander bedrijf, Retrophin, voor te houden. Tegelijk betaalde hij via dubieuze constructies zijn eigen schulden af en verhandelde hij aandelen zonder ruggespraak met de Raad van Bestuur. Goed voor in totaal acht aanklachten van fraude en criminele samenzwering en een maximale straf van 20 jaar. Volgens de advocaat van een van de benadeelden verdiende Shkreli een vermogen door 'leugen op leugen' te vertellen. Afhankelijk van met welke investeerder hij praat, verandert hij zijn verhaal.

Spraakmakend

Volledig scherm De katholieke kerk in het Albanese dorp Shkrel waar de roots liggen van de omstreden ondernemer Martin Shkreli. © REUTERS

Het proces tegen de zakenman was dus bij voorbaat spraakmakend. Het begon al met veel vertraging omdat het maar niet lukte een onbevooroordeelde jury te vinden. Want bijna iedereen kent Martin Shkreli en bijna iedereen haat hem. Van de 240 geselecteerde potentiële juryleden lieten er 200 weten dat ze geen eerlijk oordeel konden vellen over de fraude vanwege de beroerde reputatie van de verdachte.

Zo maakte Shkreli in de loop der jaren ruzie met ongeveer iedereen die kritisch over hem is in de sociale media. Om te jennen, poseert hij dan met dure flessen wijn van Château Lafite Rothschild. Zelf zegt hij dan graag dat hij een spel speelt en een rol speelt met een ‘extreem bizarre vorm van sarcasme’. Volgens zijn eigen advocaat, Benjamin Braffman, wordt Martin Shkreli slecht begrepen. Hij zou weliswaar wat ‘vreemd’ en ‘bizar’ zijn maar tegelijk ‘briljant’.

Zuckerberg

Volledig scherm Martin Shkreli bij zijn arrestatie in New York: 'de tegenpool' van Mark Zuckerberg. © Photo News