Kabinet heeft begrip voor Amerikaanse aanval op Syrië

Koenders spreekt van een 'forse waarschuwing' aan het regime van de Syrische president Assad. ,,Ook hij moet weten dat je niet zomaar wegkomt met het gebruik van chemische wapens.'' Volgens de minister is het wel van groot belang dat er nu zo snel mogelijk wordt gede-escaleerd. ,,We moeten terugkeren naar de weg van de VN, die is nu heel belangrijk. Het belangrijkste is dat dit moet bijdragen aan een terugkeer naar de onderhandelingstafel.'' ,,Deze week werden we opgeschrikt door gruwelijke beelden uit Syrië", aldus Koenders. ,,Honderden onschuldige mensen en kinderen vielen ten prooi aan de vernietigende werking van gifgas. Velen van hen overleefden de gifgasaanval niet. Het gebruik van gifgas is een misdaad tegen de menselijkheid, de overtreffende trap van geweld en verderf. De internationale gemeenschap kan daar niet duidelijk genoeg tegen opkomen."

Resolutie

Koenders hekelt het feit dat Rusland en China deze week in de VN-Veiligheidsraad een gemeenschappelijke resolutie tegen Syrië blokkeerden. ,,De internationaalrechtelijke weg om een gezamenlijke vuist te maken, liep daarmee dood. Opnieuw. De Verenigde Staten hebben afgelopen uren een duidelijk signaal gegeven dat met het gebruik van gifgas een grens is overschreden. In de huidige omstandigheden is dat een proportionele reactie. De Nederlandse regering heeft daar begrip voor."



Koenders wil het woord 'steun' niet in de mond nemen. Hij wees erop dat dat begrip beladen is sinds Nederland 'politieke steun' gaf aan de Amerikaanse invasie in Irak in 2003. Een onderzoekscommissie maakte later gehakt van dat besluit van het toenmalige kabinet.