'Kabinet houdt EU-documenten te vaak geheim'

Het kabinet - maar ook de regeringen van andere EU-lidstaten - bestempelen informatie over Europese besluiten die ze voorbereiden vaak als 'vertrouwelijk'. De Tweede Kamer vroeg parlementair advocaat (De Brauw Blackstone) te onderzoeken of dat wel kan.



,,Dieptepunt was de nieuwe Europese pensioenwetgeving'', zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die mede om het onderzoek vroeg. ,,Dat is een ingewikkelde wet van 100 pagina's die verstrekkende gevolgen kan hebben voor onze pensioenen. Toen het besluit in Brussel was genomen had de Tweede Kamer slechts 22 uur om zich in te lezen en ja of nee te zeggen.''