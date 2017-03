Kaffee mit Trump

De grote vraag is hoe ze er bij zitten na hun gesprek. Het kan heel gezellig zijn tijdens zo’n verplicht fotomoment in het Witte Huis, met grapjes over en weer, en een lichaamstaal die zegt: dat moeten we vaker doen. Maar het kan ook uiterst ongemakkelijk zijn, met twee stuurse staatslieden, elk op een stoel die ze het liefst tien meter uit elkaar hadden gezet.

Bij de allereerste ontmoeting tussen Angela Merkel en Donald Trump, vandaag in Washington, valt over de afloop geen zinnig woord te zeggen. Het is wel ongeveer duidelijk waar ze het over gaan hebben, maar voor de toon houden ze met name in Duitsland hun hart vast.

En dat terwijl nog niet eens zo heel lang geleden de verhoudingen tussen Berlijn en Washington opperbest waren. Vertrekkend president Obama ging bij zijn laatste bezoek aan Duitsland, half november, nog net niet op zijn knieën voor Angela, maar het scheelde niet veel. ,,De bondskanselier was een geweldige partner”, zei hij. En zij: ,,Dit afscheid valt me bijzonder zwaar.”

De woorden die president Trump tot nu toe sprak, klonken heel anders. Hij noemde Merkels vluchtelingenbeleid een ‘catastrofe’ en een ‘heel grote fout’. Hij trok van leer tegen de Duitse autofabrikant BMW, die aankondigde een fabriek in Mexico te willen gaan bouwen. Dat mocht natuurlijk, maar reken maar dat de invoerbelasting voor de VS op 35 procent zou komen te liggen. En eerst noemde hij de NAVO overbodig, daarna wilde hij best doorgaan, maar alleen als de lidstaten (waaronder overduidelijk Duitsland) flink wat meer in hun eigen defensie zouden investeren. Tot slot liet hij meerdere malen duidelijk merken niet zo veel op te hebben met het verenigde Europa. Harder kun je een Duitse bondskanselier niet treffen, en Merkel al helemaal niet.

De tegenstelling in het kort: de een zet de deur open, de ander bouwt een muur.

Merkel telefoneerde tot nu toe twee keer met Trump, een keer kort en een keer lang. Beide keren bleef ze naar verluidt in verwarring achter. Niet alleen door zijn bloemrijke taalgebruik, maar ook omdat ze niet wist hoe ze zijn woorden moest plaatsen. De president en zijn ondergeschikten, onder wie vice-president Mike Pence en ministers van Defensie (James Mattis) en Buitenlandse Zaken (Rex Tillerson), zeggen vaak verschillende dingen over hetzelfde onderwerp. Zo benadrukte Pence dat Amerika nog steeds een onwrikbaar geloof in de NAVO heeft. Naar wie moet ze nou luisteren?

Om alvast zo veel mogelijk duidelijkheid te scheppen, is het bezoek van vandaag tot in de puntjes voorbereid. En dat is zacht uitgedrukt. Iedereen in de entourage van Merkel die ook maar één contact had aan de overzijde van de Atlantische Oceaan, heeft het aangeboord.

We weten in elk geval wat er ter tafel komt. Hoe gaat het verder met de NAVO? Wat vindt Trump nu eigenlijk echt van de Europese Unie? Hoe kan het dat Duitsland meer exporteert naar de VS dan dat het importeert? Hoe hard gaat Trump Duitse bedrijven aanpakken? Hoe komen ze iets meer tot elkaar als het gaat om immigratie?