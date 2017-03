Kandidaat-opperrechter herhaalt nu ook openlijk kritiek op Trump

Gorsuch, die de vorig jaar overleden rechter van het Hooggerechtshof Antonin Scalia moet vervangen, verklaarde eerder al in privégesprekken met senatoren dat hij niet gediend is van de aanvallen van Trump op federale rechters, en herhaalde die kritiek dinsdag tijdens de tweede dag van zijn hoorzitting ook openlijk.

,,Wanneer iemand de eerlijkheid, integriteit en de motieven van een federale rechter bekritiseert, vind ik dat ontmoedigend en demoraliserend, want ik ken de waarheid'', aldus Gorsuch. Op de vraag of die 'iemand' ook betrekking heeft op president Trump, antwoordde de rechter dat 'iemand iedereen kan zijn'.

De uitspraken van Gorsuch verwijzen onder meer naar de tweet van Donald Trump waarin hij een rechter die zijn inreisverbod blokkeerde een 'zogenaamde rechter' noemde.

Veel kritiek op rechters

Tijdens de hoorzitting werd Gorsuch gevraagd hoe hij zich zou voelen als de president ook zo over hem zou spreken, maar de rechter wilde zich niet uitspreken over 'specifieke zaken waarover ik me wellicht moet gaan buigen'. Hij stelde wel dat rechters over het algemeen veel kritiek krijgen.

,,Rechters moeten hard zijn. We worden vaak beledigd en moeten kritiek accepteren met een zekere nederigheid. Dat maakt ons sterker en beter'', klonk het. Hij voegde toe dat hij wel weet dat het First Amendment en de vrije meningsuiting ook gelden voor de president, maar dat hij toch meeleeft met de rechters omdat hij weet 'hoe moeilijk hun werk is'.

Homohuwelijk