Kans op explosie na falend onderhoud aan Air Force One

Het voorval vond plaats tussen 1 en 10 april 2016 toen de Boeing 747 VC-25 voor onderhoud aan de grond stond in San Antonio (Texas). De monteurs voerden een check uit om een eventueel lek in het zuurstofsysteem van het vliegtuig te ontdekken, maar gebruikte daarbij zowel het verkeerde materiaal als de verkeerde procedure. Iets dat grote gevolgen had voor de brandveiligheid aan boord, want door de misstap van de monteurs had een brand of explosie plaats kunnen vinden. De problemen kwamen aan het licht toen een van de monteurs liet weten dat hij het gevoel het dat er iets niet klopte. Uiteindelijk vielen er geen gewonden als gevolg van het voorval en heeft Boeing aan CNN laten weten dat het de volledige verantwoordelijkheid op zich heeft genomen voor het falen van de monteurs. Ook is het zuurstofsysteem op kosten van de vliegtuigbouwer vervangen.

Toezicht

Toch is daarmee de kous niet volledig af voor de vliegtuigengigant. Onderzoekers zetten vraagtekens bij de training- en controlemethodes van Boeing, aangezien geen van de drie monteurs in eerste instantie in staat was om het gevaar van het eigen handelen in te zien. Daarnaast wordt het de vliegtuigbouwer aangerekend dat ook de controleurs het falen van de monteurs niet op tijd hebben herkend. Of die laatsten nog in dienst zijn is niet bekend.