Kelly (36) ruikt altijd naar rotte vis door zeldzame ziekte

De 36-jarige Kelly uit het stadje Oldham beschrijft haar eigen geur als een mengeling tussen vis en ui. Ze lijdt aan de ziekte Trimethylaminurie. Bij personen die aan deze ziekte lijden, kan het lichaam de chemische stof choline niet afbreken. Als gevolg daarvan produceren zij een nare zweetgeur waarvan gezegd wordt dat die naar rotte vis, ui en zelfs uitwerpselen ruikt. Wereldwijd heeft Kelly maar een paar honderd lotgenoten.



Omdat de ziekte zo zeldzaam is, kreeg Kelly pas twee jaar geleden de correcte diagnose. Ze kampte er al als kind mee, wat ertoe leidde dat ze vaak gepest werd op school. Ze heeft over de jaren heen gemerkt dat de geur versterkt wordt door het eten van vis en zeevruchten.



Nachtshiften

Kelly werkt als radioloog in het ziekenhuis, maar haar ziekte bemoeilijkt dat. Nadat er meerdere klachten over haar lichaamsgeur waren gekomen, werkt ze nu voornamelijk nachtdiensten, zodat ze minder in contact komt met patiënten.



Op een bepaald moment nam de vrouw tot vier hete douches per dag, wisselde ze tweemaal per dag van uniform en gebruikte ze hele busjes deodorant. Niets hielp echter om de stank te verdrijven.



Schroom

Naast de verschrikkelijk lichaamsgeur brengt de aandoening weinig andere symptomen met zich mee, maar de gêne en het sociale isolement zijn nauwelijks te onderschatten.



Door een speling van het lot is ook het reukorgaan van Kelly niet zo goed ontwikkeld en heeft ze zelf weinig last van de geur. Het is vooral haar omgeving die eronder lijdt. ,,Er is geen magische pil beschikbaar om de stank te verdrijven", vertelt ze. ,,Ik neem een cocktail van medicijnen."



Gelukkig heeft de vrouw toch zestien jaar geleden de liefde gevonden. ,,Ik heb haar altijd gesteund", zegt haar geliefde Michael. ,,Ik merkte de geur uiteraard wel op maar zei er niets over zodat Kelly meer zelfvertrouwen zou krijgen." Ondertussen heeft de vrouw vrede met haar aandoening en maakt ze het beste van haar leven met Michael.