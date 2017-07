Kijken doe je met je ogen, behalve als je Mike Pence heet

Tijdens zijn bezoek aan het Kennedy Space Center in Florida heeft Pence de vrij prominente sticker op het raketonderdeel stomweg niet gezien of hij denkt dat de regeltjes niet voor hem gelden. President Trumps evenknie heeft inmiddels zijn excuses aan NASA aangeboden, maar de uitleg voor zijn kleutergedrag is minstens zo kinderachtig.



,,Sorry @NASA...@MarcoRubio daagde me uit het te doen!’’, twitterde Amerika’s tweede man. Ondanks het verzoek van het ruimtevaartcentrum om het stuk van het Orion-ruimtevaartuig ‘niet aan te raken’ kon Pence de uitdaging van de Republikeinse senator Rubio blijkbaar niet aan zich voorbij laten gaan. En dus drukte hij zijn vette signatuur op het blinkende stuk aluminium.



In een reactie zegt NASA, dat de verontschuldiging van Pence accepteert, dat ze toch van plan waren het onderdeel nog eens goed op te poetsen, alvorens het de ruimte in te schieten. Om zijn eigen dommigheid te onderstrepen, twitterde Pence een Photoshopje waarop het glimmende onderdeel is vervangen door een stekelvarken. ‘,,Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt’’, schrijft de vice-president erbij.