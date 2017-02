Kind (3) komt om door autobom in Turkije

Dat meldden Gungor Azim Tuna, de gouverneur van de provincie Sanliurfa, en bronnen in het ziekenhuis in de plaats Viransehir, in de buurt van de grens met Syrië. De aanslag vond plaats bij een wooncomplex voor rechters en openbaar aanklagers. Een ooggetuige zei dat door de klap ruiten van omliggende gebouwen sneuvelden.



Tuna zegt tegen het door de staat gecontroleerde persbureau Anadolu dat een jongeman een voertuig vol explosieven naast de woningen parkeerde en later met een afstandsbediening tot ontploffing bracht. Bij de aanslag kwam de driejarige zoon van een rechtbankmedewerker om het leven. 15 anderen raakten gewond en werden in ziekenhuizen opgenomen. Geen van hen is er ernstig aan toe.