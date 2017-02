Kinderarbeid bij steenovens Nepal in beeld

Kinderen niet ouder dan 8 jaar doen goedkope en noeste arbeid, volgens de Deense fotograaf Jan Moeller Hansen die de praktijken vastlegde tussen 2013 en 2016 voor de Daily Mail. De kinderen krijgen voor het werk geeneens betaald.



Hanssen schat dat tussen de 150.000 en 175.000 mensen werken in de steenovens in heel Nepal. ,,De arbeiders zijn arm en hebben geld nodig. Doordat ze geld lenen bij de eigenaren van de steenovens tegen een zeer hoge rente komen ze in een vicieuze cirkel. De eigenaren van de steenoven dwingen de mensen vervolgens om een jaar in de ovens te werken, waarbij geen salarissen worden betaald.”



De fotograaf begrijpt de noodzaak van de steenovens, maar hoopt dat zijn werk mensen zal aanmoedigen zich in te zetten voor betere werkomstandigheden met minder vervuilende technologieën. ,,De wetgeving voor deze mensen is hopeloos. Zij zullen hun grieven niet kunnen uiten.”