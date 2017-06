Kinderen Italiaanse crèche moesten zichzelf 'mongool' noemen

Hoofdrechercheur Giovanni Di Lucente vertelt hoe het bewijs de afgelopen maanden is verzameld, zonder dat het duo het merkte. ,,Twee agenten zijn vermomd als een stel ouders langsgegaan, zogenaamd op zoek naar een plek voor hun kind, om afluisterapparatuur te plaatsen.'' Op die geluidsopnames is te horen hoe de crècheleiders schreeuwen tegen de kinderen en ze belachelijk maken. Zo noemen ze een donker jongetje 'stomme neger' en laten ze kinderen zeggen dat ze 'mongool' en 'halvegare' heten, waarna broer en zus in lachen uitbarsten. Rechercheur Di Lucente: ,,Walgelijk gedrag, maar om de fysieke mishandelingen te bewijzen, hadden we camera's nodig.''

Begin februari klopten agenten opnieuw aan bij de crèche, dit keer verkleed als vertegenwoordigers van een energiebedrijf. Di Lucente: ,,We hebben met hulp van de brandweer iedereen naar buiten laten gaan met het verhaal dat er een gaslek was, zo konden we microcamera's installeren.''

Klappen

Drie maanden volgden agenten live de gebeurtenissen op de crèche. Kinderen werden gepest, kregen klappen en werden op de grond gesmeten. De agenten waren geschokt toen ze zagen hoe sadistisch het stel te werk ging tegen de kleine kinderen, tussen de zes maanden en twee jaar oud. Het was volgens Di Lucente moeilijk om de mishandelingen en treiterijen te moeten bekijken zonder in te grijpen. Toch waren die niet van dusdanige aard dat uit oogpunt van veiligheid van de kinderen directe actie noodzakelijk was. ,,We moesten dit langere tijd doen om voldoende bewijs te verzamelen. Als het nodig zou zijn geweest, konden we binnen een minuut op de stoep staan.''