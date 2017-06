Kirsty komt om bij aanslag Londen terwijl ze gewonden wilde helpen

Een Australische verpleegster heeft de aanslag in Londen op zaterdagavond niet overleefd. Kirsty Boden (28) uit Loxton is het derde dodelijke slachtoffer waarvan de identiteit nu officieel bekend is. Ze was naar verluidt gewonde mensen aan het helpen toen de jihadisten toesloegen.

,,Ze rende naar het gevaar toe, dat heeft haar helaas het leven gekost", laat haar familie weten aan The Daily Mail. ,,Dat bewijst hoe onzelfzuchtig en heroïsch ze was. Niet enkel tijdens die avond, maar in haar hele leven. We zijn zo trots op haar.''



Nadat Boden in 2009 afgestudeerd was aan de universiteit in Adelaide verhuisde ze naar het Verenigd Koninkrijk. Daar begon ze enkele jaren later te werken als verpleegster.

De vrouw reisde vaak, zo kwam ze onder meer in Duitsland, Bulgarije, Zwitserland en Litouwen. Over al haar avonturen hield ze ook een blog bij. ,,Dit kan misschien cliché klinken, maar het leven is kort en we moeten alle tijd verstandig gebruiken'', schrijft ze in één van haar blogs.



Recent vloog Boden nog naar Kiev om haar thuisland aan te moedigen op het Eurovisiesongfestival. ,,Ik ben maar een dromer, met een fulltime baan en het verlangen om naar plekken te gaan waar ik nog niet geweest ben", schreef ze daarover. ,,Ik heb grote reisdromen, maar ik blijf realistisch. Ik zal niet overal heen kunnen gaan, maar als het enigszins mogelijk is ben ik weg. En dat zou jij ook moeten doen!"

De Canadese Christine Archibald (30) stierf toen ze omvergereden werd door de witte bestelwagen op de Londen Bridge. Fransman Alexandre Pigeard (27) kreeg een dodelijke messteek in de nek terwijl hij aan het werk was in een restaurant.

Meer dan waarschijnlijk overleefde ook de Britse zakenman James McMullan (32) de aanslag niet. Een officiële bevestiging is er nog niet, maar naast een van de lichamen werd wel zijn bankkaart gevonden. Hij was met enkele schoolvrienden de lancering van een nieuw internetproject voor het onderwijs aan het vieren.

,,De wond is nu nog te vers, maar ik ga zijn zaak voortzetten", aldus zijn 61-jarige vader Simon. ,,Hij had er twee jaar aan gewerkt en stond op het punt een contract van 1,5 miljoen dollar te tekenen. Het onderwijs zal er hierdoor helemaal anders uitzien. Mijn zoon was een uitzonderlijke kerel."



Ook zijn jongste zus Melissa vocht tegen de tranen. ,,Het was zijn eerste avondje uit in maanden, hij was altijd aan het werk. Voor mij zal er maar één James bestaan. Nergens anders vond je zo'n humor en unieke persoonlijkheid. Vrienden en familie kwamen altijd op de eerste plaats, hij was een inspiratiebron. De pijn zal nooit weggaan, maar het is belangrijk dat we verder gaan met onze levens. De haat komt van enkele kleingeestige individuen, ondanks ons verdriet is dat niet het pad dat we zullen volgen.''