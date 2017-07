Klein Chinees stadje blijkt hart van ivoorsmokkel

Milieuorganisatie Environmental Investigation Agency (EIA) uit Washington D.C. heeft het netwerk beschreven in een rapport dat vandaag verscheen. Medewerkers van de EIA deden zich de afgelopen jaren voor als kopers die geïnteresseerd waren in ivoor dat vanuit Mozambique naar China gesmokkeld werd. Op die manier kwamen ze in het ondergrondse netwerk van ivoorsmokkelaars terecht.



Uit het recherchewerk van de EIA blijkt dat in havenstadje Shuidong zeker tien tot twintig verschillende smokkelgroepen actief zijn. Tachtig procent van de gesmokkelde ivoor dat van Afrika naar China reist, wordt in het stadje verhandeld.



Shuidong is van oudsher een plek waar voorheen vooral zeekomkommers, een delicatesse in China, werden verhandeld. Toen de welvaart in China toenam, nam de interesse van de handelaren ook in het exclusievere ivoor toe.