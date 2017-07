Klopjacht op labiele Zwitser met kettingzaag uitgebreid

In die gedragsinstructie maant de politie burgers aan tot voorzichtigheid bij activiteiten in de omliggende bossen zolang de verdachte niet gevonden is en de zoekacties aan de gang zijn. 'Aangezien Franz Wrousis nog steeds gewapend kan zijn zoals gisteren en zijn verblijfplaats niet bekend is, vragen wij de bevolking om elke vaststelling (over zijn aanwezigheid) meteen door te geven aan de politie. Wie de man signaleert, moet uit zijn buurt blijven.'



Kinderen die zich hadden ingeschreven voor vakantieactiviteiten in de bossen in de omgeving van Schaffhausen, moesten het vandaag doen met een alternatief programma. Dit omdat de autoriteiten de oorspronkelijke activiteiten om veiligheidsredenen hadden geschrapt.

Volledig scherm De Zwitserse politie verspreidde vanmorgen een nieuwe foto van Franz Wrousis. © Politiefoto

Drie kantons

De Zwitserse politie zoekt met man en macht naar de labiele vijftiger. Aanvankelijk alleen in een bosgebied in het kanton Schaffhausen - waar hij ook voor zijn daad al verbleven zou hebben - maar in de loop van vandaag ook in de aangrenzende kantons Zürich en Thurgau. Zwaar bewapende agenten met bivakmutsen en gehuld in beschermende kleding kamden de bossen uit met speurhonden. De grondtroepen kregen vanuit de lucht ondersteuning van helikopters met warmtecamera's, zo melden Zwitserse media.

De Zwitserse justitie schreef vandaag ook een internationaal arrestatiebevel uit tegen Wrousis. Hoewel enkele zoekacties plaatsvonden in het grensgebied met Duitsland zijn er volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Baden-Württemberg geen aanwijzingen dat de 'kettingzaag-man' de Duitse grens overstak.

Elvis-imitator

Inmiddels is ook meer bekend over het slachtoffer dat gisteren zwaargewond raakte bij de aanval met de kettingzaag in het kantoor van zorgverzekeraar CSS. Het gaat volgens Zwitserse media om Mike Fitzner (40) uit het nabijgelegen Diessenhofen. De kantoormedewerker onderging bij aankomst in het ziekenhuis een spoedoperatie en verkeert buiten levensgevaar. Hij is in zijn vrije tijd een Elvis-imitator die ook optreedt op bedrijfsfeestjes en tijdens het jaarlijkse kerstdiner, zo meldt de nieuwssite Blick. Het is niet bekend waar op zijn lichaam de veertiger werd geraakt door de draaiende kettingzaag.

Een collega (45) van Fitzner raakte volgens de site lichtgewond toen hij de man met de kettingzaag probeerde tegen te houden. Hij liep een snijwond op aan zijn rechterarm, wat blauwe plekken en schaafwonden rond zijn linkeroog. De klantenadviseur mocht het ziekenhuis gisteravond verlaten. De zorgverzekeraar bedankte vandaag op Twitter alle klanten die de twee medewerkers een hart onder de riem staken door hen beterschap te wensen.

'Vijf gewonden'

Aanvankelijk was sprake van vijf gewonden maar de politie nuanceerde die informatie vandaag. Twee klanten in het kantoor van de zorgverzekeraar schrokken zo van de aanval dat ze in shocktoestand naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde klant raakte lichtgewond bij het latere politieoptreden.

De dader, een slonzig geklede man van zo'n twee meter, ging er na de aanval vandoor in een witte bedrijfsauto. De Volkswagen Caddy werd gisteren al teruggevonden.