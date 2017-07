'Koning Juan Carlos was bijna 5000 keer ontrouw'

Martínez beschrijft de oud-koning als een ‘seksverslaafde’, iets wat al in de puberteit begon. Hij verdeelt de ‘veroveringen’ van Juan Carlos onder in verschillende fases uit diens leven, van zo’n 620 dames tijdens zijn opleiding op de militaire academie, 400 op de universiteit en, onder anderen, bijna 3.000 sinds zijn kroning in 1979.



Keiharde bewijzen heeft de oud-kolonel niet, al komt hij wel met het nieuws dat dictator Franco de jonge Juan Carlos, toen hij in 1963 eenmaal benoemd was tot kroonprins, liet bespioneren en die spionnen een totaal van 336 vrouwen in zes jaar noteerden.



,,De mooiste sterren en de meest spectaculaire vertegenwoordigsters van de Spaanse high society kwamen min of meer tijdelijk in zijn bed terecht, hoewel hij vrouwen van een bescheidener afkomst ook niet versmaadde,” schrijft Martínez, die beweert dat de koning ‘soms meer dan tien minnaressen tegelijk had’, waarvoor hij in een week talloze verschillende reisjes naar hotels, huizen en andere gelegenheden in en maar ook buiten Madrid maakte.