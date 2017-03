Koningin Elizabeth betuigt medeleven na aanslag

Dit is wat we nu weten over de dader van de aanslag in Londen

13:27 De vermoedelijke dader van de aanslag in Londen is in Engeland geboren en was eerder onderwerp van onderzoek na zorgen over radicalisering. Dat zegt de Britse premier Theresa May. De geheime dienst MI5 deed in het verleden onderzoek naar de man. Volgens het aan IS gelieerde persbureau Amaq claimt IS de aanslag.