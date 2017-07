Koninklijke zwanenteller van Elizabeth telt er steeds minder

,,We hopen dat de neerwaartse trend in 2017 wordt omgebogen. We hebben veel berichten gekregen over grote aantallen jonge zwanen", begint Barber zijn bericht van gisteren hoopvol. ,,Maar de gevaren waaraan zowel jonge als volwassen zwanen worden blootgesteld, blijven jaar na jaar invloed hebben op het aantal dieren dat overleeft."



De dieren moeten het niet alleen opnemen tegen hun natuurlijke vijanden, ook worden ze volgens de zwanenteller steeds vaker aangevallen door honden. ,,Bovendien hebben we berichten ontvangen over gestolen eieren, broedende zwanen die lastig worden gevallen door vandalen en afgemaakte dieren."