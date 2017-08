Koppel moet fotografe miljoen euro betalen na lastercampagne

Het huwelijk vond plaats in de herfst van 2014, in de chique Petroleum Club in het centrum van Dallas. Drie maanden later stonden beautyblogster Neely Moldovan en haar kersverse man Andrew voor de camera van een lokaal televisiestation met een doos lege fotokaders. ,,Onze fotografe houdt de foto's van ons trouwfeest gegijzeld en eist 105 euro extra. En we hebben haar al duizenden euro's betaald'', klonk het. ,,Het breekt ons hart, weet je, dit zijn onze herinneringen.'' De daaropvolgende dagen ging het verhaal rond als een lopend vuur. Zowel in kranten, op televisie als op sociale media spuide het koppel uitvoerig zijn gal over het onrecht dat hen was aangedaan. De recenciepagina's van Andrea Polito's zaak werden overspoeld met reacties van mensen die haar een oplichtster noemden en erger. Haar reputatie raakte besmeurd, de klanten haakten af en haar eens zo florerende fotostudio ging op de fles. Net zoals de Moldovans wilden. ,,We hopen dat ons verhaal overal wordt gedeeld en haar zaak geruïneerd wordt'', appte Neely naar een kennis.

Blogger

,,Toen ze begin 2014 voor de eerste keer in mijn zaak binnenkwam, leek Neely heel vriendelijk'', vertelt Polito. ,,We spraken af dat ik foto's zou nemen van hun verloving, de repetities voor hun huwelijk en hun huwelijk zelf. Ik waarschuwde mijn studiomanager nog om extra haar best te doen: 'Ze is een blogger. Zorg dat het er perfect uitziet.' Maar na de trouwceremonie ging het toch nog fout.''



,,De volgende maand stuurden we Neely de proeven van de foto's en ze postte die overal op sociale media", gaat ze verder. ,,Daarna begon ze te vragen wanneer ze de beelden in hoge resolutie kon krijgen. Ik vertelde haar dat ze die pas kreeg als het hele trouwpakket was afgewerkt en ze moest nog de afwerking van haar trouwalbum kiezen. Anders loop je als fotograaf het risico dat je de beelden afgeeft en daarna niets meer van het koppel hoort. Neely vroeg of ze extra moest betalen voor de cover van het album en dat was het geval. Het stond zo in het contract. Dat beviel haar niet.''



Maar Polito had de documenten om het te bewijzen en ondanks een steeds heviger campagne tegen haar van de Moldovans - ze zeiden onder meer dat ze nog 22 andere bruiden had opgelicht en dat ze niet kon bewijzen dat het koppel loog - kreeg de fotografe toch de jury achter zich. Die omschreef het koppel als ,,vastberaden in hun hang naar publiciteit en schuldig aan een lastercampagne''.