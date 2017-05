Kremlin: gesprek met Trump 'zeer positief'

Geen strafkamp voor Russische vlogger na spelen Pokémon GO

12:02 Een Russische vlogger is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf na het spelen van Pokémon GO in een kerk in Jekaterinenburg. Het Openbaar Ministerie wilde hem ruim drie jaar naar een werkkamp sturen, maar de rechter ging daar volgens persbureau TASS niet in mee.