Kritiek op Amerikaans bedrijf dat hoge hakken voor baby's maakt

,,Van de gekke'', schrijft Natali Romina Gutierrez op de facebookpagina van Pee Wee Pumps. ,,Dit is niet oké'', vindt ook Melissa Balinski, reagerend op een foto van een baby met zwarte hakjes, zittend op een baby-motor, begeleid door de hashtag #BikerBabe. Barrow Owen gaat een stap verder en noemt het ,,versletting" van kleine meisjes: ,,Ik zal dit merk zeker mijden.''



Het bedrijf kwam eerder deze maand onder vuur te liggen omdat de Britse actiegroep Let Clothes Be Clothes foto's van de baby-items online zette, met daarbij de waarschuwing dat de foto's 'schokkend' konden zijn. De actiegroep heeft als doel om kinderkledingmerken te laten heroverwegen hoe zij hun producten ontwerpen en in de markt zetten. ,,Wij zijn bezorgd over hoe de kleuren en stijlen van kleding wordt opgedeeld voor jongens en meisjes. Kinderen moeten zelf beslissen wat ze mooi vinden en dragen wat voor hun het prettigst is.''