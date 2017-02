Laatste FARC-rebellen aangekomen in demilitarisatiezones

De rebellen zijn uit hun bases in de jungle vertrokken om in speciaal aangewezen gebieden hun wapens over te dragen. Zo'n 6.900 strijders kwamen lopend, met de bus of per boot in de 26 kampen aan. De FARC-rebellen verblijven daar naar verwachting tot eind mei. Ze worden geregistreerd en voorbereid op hun terugkeer in de samenleving.



Het grootste gedeelte van die kampen is nog niet af, waardoor de rebellen in sommige gevallen zelf aan het bouwen zijn geslagen. Volgens de regering komt de vertraging doordat bepaalde gebieden slecht bereikbaar zijn voor transportvoertuigen.



Vredesakkoord

FARC en de Colombiaanse regering tekenden na vier jaar onderhandelen vorig jaar november een vredesovereenkomst, die begin december werd goedgekeurd door het parlement. Het conflict tussen de regering en de guerillabeweging kwam hiermee na meer dan vijftig jaar ten einde. De Colombiaanse president Juan Manuel Santos kreeg voor zijn inspanningen rondom het akkoord vorig jaar de Nobelprijs voor de Vrede.



Inmiddels zijn in Colombia gesprekken tussen de regering en ELN, de laatste actieve guerillabeweging in het land, gestart. De regering wil hiermee voorkomen dat ELN de plek van FARC inneemt.