Laatste redmiddel: per auto 7279 vluchtelingen ophalen

Gisteren toog het burgerinitiatief met een lange stoet auto's naar Brussel om politieke leiders op te roepen zich aan hun belofte te houden. Morgen is Den Haag aan de beurt, de volgende stop is Athene. ,,We gaan kijken hoe ver we komen. We rijden naar de grens, leggen de afspraken die door de Europese Unie zijn gemaakt voor aan de douaniers en we zien wel", zegt Rikko Voorberg, oprichter en voorzitter We Gaan Ze Halen, vastberaden.



Voorberg geeft de 'wanhopige' actie zelf al 'weinig kans van slagen'. ,,Maar wat kun je anders zolang de lidstaten weigeren?" stelt de Amsterdamse theoloog. ,,Gisteren sprak ik een 22-jarige jongen die elke dag wacht op een telefoontje dat hij hier een asielprocedure mag aanvragen. Dat is slopend. Het gaat of heel lang duren of dat telefoontje komt nooit. Mensen gaan er fysiek aan onderdoor."



Nieuwe deal

In september loopt de deal af die de 28 lidstaten twee jaar geleden na veel geëmmer sloten. Deze hield in dat zij binnen twee jaar allemaal samen 160.000 asielzoekers uit de probleemlanden Italië en Griekenland zouden overnemen, maar anderhalf jaar later zijn er pas 13.500 herplaatst (waarvan 1.433 in Nederland). ,,Ze zullen na de zomer een nieuwe deal moeten sluiten, maar ik verwacht niet dat ze het nog een keer eens worden", aldus Voorberg, die de situatie van de 22-jarige vluchtelingen vergelijkt met een jaar lang naar werk solliciteren. ,,Ook dat is slopend. Maar de jongen reageerde: 'dit is mijn leven. Ik solliciteer naar een leven'."



Hij vervolgt: ,,Al die gevluchte ouders kunnen niet voor hun kinderen instaan. Ze krijgen elke dag een pakketje vliegtuigvoedsel, dat ze uitlepelen."