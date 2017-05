Labourleider Corbyn doet mooie beloften aan rand van de afgrond

De beloften zijn er niet minder op. Geen Brit hoeft straks meer op behandeling in het ziekenhuis te wachten, want de wachtlijsten in de Nationale Gezondheidszorg (NHS) gaan omlaag. Studeren zal voor jonge mensen niet meer tot schulden leiden want de meeste studiekosten worden geschrapt. Er komt gratis peuteropvang voor de ouders van de jongsten, gegarandeerde pensioenen voor alle oudjes en er worden voor jonge gezinnen ruim een miljoen huizen extra gebouwd waarvan de helft sociale woningbouw zal zijn. O ja 10.000 extra politiemannen, 3000 nieuwe brandweermannen, afschaffing parkeergeld bij ziekenhuizen en vier extra vrije dagen per jaar. Het meeste betaald uit hogere belastingen voor vermogende burgers en multinationals.

Gezwabber

Of de Britten erin zullen meegaan? Dat lijkt er niet op. Labour zelf applaudisseert ook niet van harte. Want de tot op het bot verdeelde partij is niet alleen de weg kwijt maar mist ook geloofwaardigheid na het gezwabber rond de laatste Brexit-kwestie (eerst tegen, nu voor). Labour gaat worden weggevaagd bij de aanstaande parlementsverkiezingen van 8 juni. Tenminste, dat weten alle opiniepeilers deze keer heel zeker. Vraag is vooral nog hoe hard de klappen zullen aankomen die ook al moesten worden geïncasseerd door de socialistische vrienden in Nederland en Frankrijk. De komende verkiezingen op zich waren al een vernedering want premier Theresa May voelde zich totaal niet aangesproken door de sympathieke geste dat je ‘niet schiet op een ziekenwagen’. Labour ligt al in de kreukels en May wil ervoor zorgen dat de patiënt voorlopig niet zal opstaan.