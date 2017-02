Langer wachten op bemande Amerikaanse ruimtemissies

Op dit moment zijn alleen Rusland en China in staat om astronauten en kosmonauten naar de ruimte te brengen. De Verenigde Staten kunnen dat niet meer sinds de laatste spaceshuttlevlucht in 2011. Vroeger zou de ruimtevaartorganisatie NASA een opvolger maken, maar dat is nu uitbesteed aan de bedrijven Boeing en SpaceX. Hun raketten hadden dit jaar door de keuring moeten komen, maar dat gaat niet lukken.

Bij de Atlas V-raket van Boeing zijn er twijfels over de motoren en de parachutes. In de motoren van de Falcon 9-raket van SpaceX zijn scheuren ontdekt.

De beide raketten worden mogelijk pas in 2019 goedgekeurd. In dat jaar eindigt het huidige contract met Rusland om Amerikanen naar het internationale ruimtestation ISS te brengen. Het duurt ongeveer drie jaar om een nieuw contract af te sluiten, maar die tijd is er niet. Er kan dus een gat vallen in de Amerikaanse ISS-deelname, een project waar Washington miljarden in heeft geïnvesteerd.