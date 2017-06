Langste afstandsschot ooit: soldaat raakt IS-strijder op 3,5 km afstand

Een indrukwekkend schot, zegt een bron bij het leger tegenover de Canadese krant The Globe and Mail. ,,Het doelwit was een soldaat van IS die een aanval op Iraakse beveiligingsdiensten wilde uitvoeren. Door het optreden van de sluipschutter is dat voorkomen en waren wij niet genoodzaakt om een bom te lanceren die veel burgerslachtoffers had kunnen maken. Het is een ongelooflijke prestatie. Een wereldrecord dat wellicht nooit meer overtroffen zal worden.''