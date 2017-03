Laptop moet in de koffer tijdens sommige vluchten naar de VS

Reizigers die met bepaalde maatschappijen naar de Verenigde Staten reizen, moeten apparaten die groter zijn dan een mobiele telefoon voortaan inchecken als ruimbagage. Ze mogen niet meer mee de cabine in. De regels gaan gelden voor acht tot tien vliegmaatschappijen.



Volgens bronnen bij het ministerie van Binnenlandse Veiligheid wordt over de maatregel nagedacht sinds de dreiging enkele weken geleden aan het licht kwam. Het zou gaan om acht tot tien maatschappijen die hun thuisbasis in het Midden-Oosten en Noord-Afrika hebben. CNN, dat zich baseert op een bron bij de overheid, zei dat het verbod op elektronica in de handbagage verband houdt met informatie over al-Qaeda op het Arabisch Schiereiland. Die informatie zou kortgeleden in handen van de VS zijn gekomen na een inval in Jemen.



Onder meer maatschappijen die vliegen vanaf Saudi-Arabië en Jordanië krijgen met de nieuwe regels te maken. Emirates en Etihad, twee grote maatschappijen uit het Midden-Oosten, hebben vooralsnog nog niets gehoord over nieuwe regels.