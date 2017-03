Le Pen verliest tot ergernis van Wilders immuniteit Europees parlement

Tegen Le Pen loopt in Frankrijk een onderzoek omdat ze in 2015 drie schokkende foto's van gruweldaden van Islamitische Staat (IS) via Twitter verspreidde. Een van de foto's was van de onthoofding van de Amerikaanse journalist James Foley. Dat mocht ze als EP-lid ongestraft doen, maar in Frankrijk is publicatie van dit soort materiaal strafbaar.