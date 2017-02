Leraar begroet elke leerling met persoonlijke 'handshake'

White, voor zover bekend geen familie van de bekende soulartiest, geeft les aan de fifth grade, gelijk aan groep zeven in Nederland. Hij werkt op een school in North Carolina. Het begon allemaal vorig jaar met één enkele persoonlijke handshake bij een leerling uit het vierde leerjaar. ,,Ze wachtte me elke ochtend op voor een begroeting, voordat de lessen van start gingen", aldus de onderwijzer. ,,Dat had voor andere kinderen een aanstekende werking," vertelt hij aan ABC News.



Intussen is de leraar Engels iedere ochtend wel even bezig. De leerlingen vormen een rij buiten het klaslokaal, krijgen hun eigen begroeting en gaan dan pas naar binnen. ,,Ik zie hoeveel het voor ze betekent. En het heeft voordelen in de klas: na de begroeting hebben ze allemaal veel energie om aan de dag te beginnen en letten ze goed op."