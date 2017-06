'Leugenaar' May voelt hete adem van Labour in de nek

Radiostations mogen het swingende nummer van Captain Ska niet draaien (vanwege onpartijdigheid), maar 'Liar Liar' wordt massaal gedownload in Groot-Brittannië. In de hitlijst van iTunes steeg het lied in recordtempo naar de tweede plaats. In de tekst wordt Theresa May op de hak genomen. ,,Ze is een leugenaar", begint het. ,,Je kan haar niet vertrouwen."

De opmars van 'Liar Liar' staat niet op zichzelf. Een poll van YouGov voorspelde gisteren een afgang voor May bij de vervroegde verkiezingen op 8 juni. De Conservatieve Partij zou volgens de prognose zestien zetels tekortkomen voor een meerderheid in het Lagerhuis. Dus geen verwachte monsterzege voor de conservatieven en een knock-out voor Labour, maar een enorm gezichtsverlies en geen mandaat om in Brussel over de Brexit te onderhandelen.

Peilingen

Niemand durft af te gaan op de peilingen. Bij de vorige verkiezingen en het EU-referendum zaten ze er ook faliekant naast. Maar de twijfel slaat toe. Labour-leider Jeremy Corbyn staat te boek als een incompetente clown met duistere vrienden, onder wie leden van de IRA. Zijn ideeën komen volgens vijanden rechtstreeks uit het Rode Boekje van Mao. 'Gekken', zo heeft het recente verleden geleerd, kunnen echter verrassen.

Politieke commentatoren uit linkse hoek wijzen op de opkomst van voormalig UKIP-leider Nigel Farage en het presidentschap van Donald Trump. Zagen experts hun populariteit ook niet over het hoofd? En Corbyn heeft lang niet zulke radicale denkbeelden.

Pijnlijke blunders

Volledig scherm © Getty Images Hij spint garen bij een aantal pijnlijke blunders van May tijdens de campagne. Vooral haar voornemen om ouderen te laten betalen voor zorg viel verkeerd. Haar 'dementiebelasting' zorgde voor een aardschok. Bejaarden moeten hun spaargeld aanspreken of interen op de waarde van hun huis om verpleging te krijgen. Hun woning zou in theorie na hun dood niet naar de kinderen gaan, maar naar de regering. Het afschaffen van de indexering op pensioenen, hogere lasten voor zzp'ers en het schrappen van schoolmaaltijden hakten er ook stevig in. Mays voorsprong halveerde.



De nasleep van de aanslag in de Manchester Arena plaatste May in een kwaad daglicht. Als minister van Binnenlandse Zaken was ze verantwoordelijk voor het inkrimpen van de politie.

Luilekkerland

Corbyn presenteerde juist een luilekkerland voor de werkende klasse. De rijken moeten meer gaan afdragen aan de staat, (het nu torenhoge) collegegeld wordt afgeschaft, kinderopvang krijgt meer subsidie en het noodlijdende zorgstelsel NHS ontvangt 50 miljard euro.

Immigratie, het thema van het EU-referendum, weegt minder zwaar dan voorheen. De Brexit boezemt angst in. Het dalende pond en de toenemende inflatie maken burgers bezorgd over de toekomst. Het programma van Corbyn haakt hierop in. Hij wil deel blijven uitmaken van de vrijhandelszone. Groei, voorspoed en banen gaan voor 'idiote doelen om immigratie aan banden te leggen'.

Karakter

Mocht Corbyn tegen alle verwachtingen in de verkiezingen winnen en premier worden, dan krijgt de Brexit een ander karakter. Niet 'hard', maar 'zacht' en mogelijk helemaal niet. Hij belooft de uitslag van het EU-referendum te respecteren, maar na een zege lijkt alles vloeibaar.

Het imago van Corbyn bloeit op, terwijl dat van May barstjes vertoont. Ze profileert zichzelf als de sterke leider op wie Groot-Brittannië blind kan varen. 'Strong and stable' zei de premier met steeds minder overtuiging. Corbyn, die de race gehavend begon, krijgt langzaam meer waardering voor zijn rammelende maar warme boodschap. Vooral jongeren, die zich massaal registreerden om te kunnen stemmen, trekken zijn kant op.

Optimistisch

Of het voldoende is, valt te bezien. De meeste opiniepeilers houden nog altijd rekening met een ruime zege voor de Conservatieve Partij, ook al slinkt het gat, gemiddeld 10-12 procent. De gerespecteerde Electoral Calculus gaat zelfs uit van een meerderheid van 92 zetels.

Corbyn lijkt de wind echter in de zeilen te hebben. Frisser (aangekleed) en optimistischer dan ooit trekt hij met een boodschap van hoop rond in gebieden waar de traditionele aanhang van Labour in het laatste decennium erodeerde.

Als het leidt tot het premierschap (in een coalitie), lag de aankondiging daarvan verscholen in 'Liar Liar' van Captain Ska. Een maf, maar vervaarlijk deuntje met een onzichtbare aantrekkingskracht. Net als Corbyn.