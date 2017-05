'Levens tienduizenden ontslagen Turkse ambtenaren verwoest'

De ontslaggolf onder Turkse overheidsmedewerkers na de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar heeft de levens van tienduizenden mensen verwoest. Van de meer dan 100.000 politiemensen, militairen, magistraten, artsen, academici en leraren die werden ontslagen, kunnen maar weinigen in hun levensonderhoud voorzien. Dat zegt Amnesty International.

Hun carrières werden abrupt onderbroken en de toegang tot andere banen is hun ontzegd. Ze kunnen ook geen aanspraak maken op sociale voorzieningen. Ontslagen ambtenaren zijn volgens Amnesty aangewezen op hun spaargeld, steun van vrienden en familie, werk in de informele sector of minieme toelages van hun vakbonden.

Onderzoekers van Amnesty spraken met tientallen getroffenen. Niemand van hen kreeg uitleg over de reden van ontslag, behalve dat er vermoedens waren van banden met terroristische groeperingen.

In de Turkse hoofdstad Ankara arresteerde de politie in de nacht van zondag op maandag twee leerkrachten die in hongerstaking waren om hun baan terug te eisen. Literatuurprofessor Nuriye Gülmen en Semih Özakca namen sinds 9 maart alleen nog water, suiker, zout en vitamine B tot zich, waardoor volgens het persbureau DPA hun gezondheidstoestand kritiek was geworden.

Verbannen

Sinds de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar, waarbij 240 doden vielen, werden al 46.000 mensen opgepakt in Turkije. In totaal 120.000 mensen werden ontslagen of geschorst bij het leger, de politie, het onderwijs of een openbare dienst. Ook werden 375 verenigingen, nieuwsmedia en andere instellingen ontbonden.

Eind april kondigde de Turkse politie nog de schorsing aan van 9.103 agenten. Ze worden ervan beschuldigd banden te onderhouden met de verbannen predikant Fethullah Gülen. De Turkse overheid houdt Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep. Als uit onderzoek blijft dat de geschorste medewerkers geen blaam treft, kunnen ze weer aan het werk. Anders volgt ontslag.